Apara Haberler Çin yuanı dolar karşısında psikolojik eşiğe ulaştı
Giriş Tarihi: 16.9.2022 10:04 Son Güncelleme: 16.9.2022 10:06

Çin yuanı dolar karşısında psikolojik eşiğe ulaştı

Çin yuanı dolar karşısında psikolojik eşiğe ulaştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybını sürdürmesine neden olmasıyla dolar/Çin yuanı paritesi, bu sabah itibarıyla 7 seviyesinin hemen üzerinde işlem görerek psikolojik eşiğe ulaştı.

Çin para piyasalarında dün 6,9775 seviyesinde kapanan dolar/Çin yuanı paritesi, bu sabah itibarıyla 7 seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Parite, psikolojik eşik olarak görülen 7 seviyesini Temmuz 2020'den bu yana ilk kez aştı.

Çin yuanı, Fed'in faiz artırımlarına başladığı marttan bu yana dolar karşısında değer kaybediyor. Mart başında 6,3 seviyesinde olan dolar/Çin yuanı paritesindeki yükseliş eğiliminin, ağustostan bu yana ivme kazanması dikkati çekiyor.

ÇİN EKONOMİSİ GELECEK AYLARDA OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR

Yuanın dolar karşısındaki değer kaybının, Kovid-19 salgınlarının ardından ekonomik toparlanma ivmesini sürdürmekte zorlanan Çin ekonomisini gelecek aylarda olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC), dün yaptığı açıklamada, 1 yıllık politika faiz oranını (MLF) yüzde 2,75'te sabit tuttuğunu bildirmişti. Analistler, Fed'in agresif faiz artırımlarına devam etmesi durumunda ülkeden sermaye kaçışı olabileceğini belirtiyor.

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Çin yuanı dolar karşısında psikolojik eşiğe ulaştı
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