Altın fiyatları çakıldı: 13 ayın en düşük seviyesi görüldü! Altın gram fiyatı, çeyrek, 22 ayar bilezik Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı ve ons altın psikolojik desteklerini kırdı. Fed'in agresif faiz artırımı yapacağı beklentileriyle ons altın 1.700 dolar, yurt içinde de gram altın 1.000 TL seviyesinin altına çekildi.
Altın gram fiyatı ve ons altın psikolojik desteklerini kırdı. Fed'in agresif faiz artırımı yapacağı beklentileriyle ons altın 1.700 dolar, yurt içinde de gram altın 1.000 TL seviyesinin altına çekildi.
ALTIN 2022 YILINDA KAYBETTİRDİ
2022 yılına 1.830 dolar seviyesinde giriş yapan spot altın Fed'in varlık alımlarının azaltılmasıyla başlayan sıkı para politikası nedeniyle baskı yedi. Bir dönem Rusya-Ukrayna krizi ile beraber yukarı yönlü hareketler gelse de bu durum uzun vadeli olmadı.
ONS ALTIN 13 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ GÖRÜLDÜ
Nitekim zaten Fed baskısında olan ons altın, son açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle beraber 1.730 dolar seviyelerinden son 13 ayın en düşük seviyesi olan 1.660 dolar düzeyinin altına sarktı.
ONS ALTIN TOPARLANAMIYOR
2021 yılına 1900 dolar, 2022 yılına 1815 dolar civarında giriş yapan ons altın yaklaşık 2 yıldır toparlanamıyor. Altın fiyatları, Rusya Ukrayna Savaşı ile artan jeopolitik risklerle bir dönem 2.070 dolara kadar yükselse de, küresel düzeyde artan enflasyon nedeniyle şahinleşen merkez bankaları nedeniyle baskı yedi.
ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI
Dünya merkez bankalarının öncüsü Fed'in para politikasında belirleyici olacak Ağustos ayı ABD enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon ABD'de yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşerek beklentilerin üzerinde seyretti. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 7,9-8 civarında gerçekleşeceği yönündeydi.
TEMMUZ'DA PETROLDE GERİ ÇEKİLME ETKİLİ OLDU
ABD'de enflasyon yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesinde seyrederken, Temmuz döneminde petrol ve akaryakıt fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle yüzde 8,5'e çekilmişti.
FED ON YILLARIN EN YÜKSEK FAİZ ARTIŞLARINI YAPIYOR AMA...
Fed'in son 2 ayda yaptığı toplamda 150 baz puanlık on yıllarında en yüksek faiz artışına rağmen enflasyon sadece yüzde 0,2 gerileme kaydetti. Bu durum Fed'in Eylül ayı toplantısında agresif faiz artırımlarını sürdüreceği beklentisini artırdı.
AGRESİF FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARI İÇİN GERİLEMEYE NEDEN OLDU
ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası Fed'in faiz artırımlarında agresif olacağını algısını güçlendirdi. Bu durum ons altın öncülüğünde altın fiyatları için gerilemeye neden oldu.
Fed'den daha sıkı para politikası beklentilerinin artması yanı sıra dolar endeksinin rekor seviyeye yükselmesi ve tahvil getirilerinin artışı nedeniyle faiz geliri getirmeyen altın için cazibeyi azaltması sonrası düşüş hızlandı.
FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLACAK?
Piyasada Fed'in yüksek tonda faiz artırımı yapma olasılığı likidite azaltıcı bir hareket olacağından altın fiyatları için gevşemeye neden oluyor. Altındaki son dönemdeki düşüş hareketi 75 baz puan faiz artırımı yapılacağı yönünde fiyatlamayı yansıtıyor.
ALTIN FİYATLARI İÇİN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Eylül ayı Fed toplantısı 20-21 Eylül'de gerçekleşecek. Toplantıda Fed'in fiyat baskılarını kontrol altına almak için 75 baz puan veya 50 baz puanlık faiz artışı yapmasını bekliyor.
Fed faiz kararı 21 Eylül akşamı saat 21:00'de açıklanacak. Faiz kararı sonrası Jerome Powell kameraların karşısına geçerek gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar verecek.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
CANLI GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 975,01
SATIŞ (TL) 975,15
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 1.617,00
SATIŞ (TL) 1.636,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR
ALIŞ (TL) 903,68
SATIŞ (TL) 912,14
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ (TL) 6.448,00
ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ (USD) 1.662,07
SATIŞ (USD) 1.662,40