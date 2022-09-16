Altın fiyatları çakıldı: 13 ayın en düşük seviyesi görüldü! Altın gram fiyatı, çeyrek, 22 ayar bilezik Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

FED ON YILLARIN EN YÜKSEK FAİZ ARTIŞLARINI YAPIYOR AMA...

Fed'in son 2 ayda yaptığı toplamda 150 baz puanlık on yıllarında en yüksek faiz artışına rağmen enflasyon sadece yüzde 0,2 gerileme kaydetti. Bu durum Fed'in Eylül ayı toplantısında agresif faiz artırımlarını sürdüreceği beklentisini artırdı.