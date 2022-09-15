Japonya Ağustos ayında rekor ticaret açığı verdi

Ağustos ayında ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,9 artarken ticaret açığı 2 trilyon 817,3 milyar yen '(19,71 milyar dolar) oldu. Japonya, son 13 aydır ticaret açığı veriyor.

Ekonomistler ise ithalatın yüzde 46,7 artmasını, dış ticaret açığının 2 trilyon 398,2 milyar yen olmasını bekliyorlardı.