Japonya Ağustos ayında rekor ticaret açığı verdi

Ağustos ayında ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,9 artarken ticaret açığı 2 trilyon 817,3 milyar yen '(19,71 milyar dolar) oldu. Japonya, son 13 aydır ticaret açığı veriyor.
Ekonomistler ise ithalatın yüzde 46,7 artmasını, dış ticaret açığının 2 trilyon 398,2 milyar yen olmasını bekliyorlardı.
İHRACAT GERİLEDİ
Ağustos ayında ihracatta artış ise yüzde 22,1 seviyesinde kaldı.
Japonya'nın Çin'e olan ihracatı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artarken, ABD'ye ihracat yüzde 33,8 yükseldi.
Ancak Ağustos ayında ihracat hacim olarak yüzde 1,2 geriledi.