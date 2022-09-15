IMF Başkanı Georgieva: Merkez bankaları enflasyon ile mücadelede "inatçı" olmalılar

"Enflasyon inatçı ve bizim olacağını düşündüğümüzden daha genele yaygın" diye konuşan IMF Başkanı Cristalina Georgieva, "Bu durum merkez bankalarının da enflasyon ile mücadelede inatçı olmalarına ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor" dedi.

Mali politika ve para politikasının iyi çalışmaları halinde, gelecek yılın daha az acı verici olacağını savunan Georgieva, ancak mali politikanın yeterli şekilde hedeflenmemesi halinde "para politikasının düşmanı" haline gelebileceğini ve enflasyonu ateşleyebileceğini de vurguladı.