Apara Haberler IMF Başkanı Georgieva: Merkez bankaları enflasyon ile mücadelede "inatçı" olmalılar
Giriş Tarihi: 15.9.2022 09:51 Son Güncelleme: 15.9.2022 09:53

IMF Başkanı Georgieva: Merkez bankaları enflasyon ile mücadelede "inatçı" olmalılar

IMF Başkanı Georgieva: Merkez bankaları enflasyon ile mücadelede inatçı olmalılar

IMF Başkanı Cristalina Georgieva, merkez bankacıların genele yaygın enflasyon ile mücadele konusunda "inatçı" olmaları gerektiğini söyledi.

"Enflasyon inatçı ve bizim olacağını düşündüğümüzden daha genele yaygın" diye konuşan IMF Başkanı Cristalina Georgieva, "Bu durum merkez bankalarının da enflasyon ile mücadelede inatçı olmalarına ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor" dedi.

Mali politika ve para politikasının iyi çalışmaları halinde, gelecek yılın daha az acı verici olacağını savunan Georgieva, ancak mali politikanın yeterli şekilde hedeflenmemesi halinde "para politikasının düşmanı" haline gelebileceğini ve enflasyonu ateşleyebileceğini de vurguladı.

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IMF Başkanı Georgieva: Merkez bankaları enflasyon ile mücadelede "inatçı" olmalılar
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