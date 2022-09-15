ABD’de perakende satışlar ağustosta beklentilerin aksine arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 683,3 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların değişim göstermemesi yönündeydi. Beklentilerin aksine artış kaydeden perakende satışlar, temmuzda ise yüzde 0,4 azalmıştı.

Perakende satışlar, ağustosta yıllık bazda da yüzde 9,1 arttı.

Bu dönemde perakende satışlardaki artışta, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışların aylık yüzde 2,8 artması etkili oldu.

Aynı dönemde çeşitli mağaza perakendecilerindeki satışlar yüzde 1,6, yapı malzemeleri ile yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu yerlerdeki satışlar yüzde 1,1'er, spor, hobi ürünleri, müzik enstrümanları ve kitap mağazalarındaki satışlar yüzde 0,5 ve giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 0,4 arttı.

Benzin istasyonlarındaki satışlar bu dönemde yüzde 4,2, mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 1,3, mağaza dışı perakendecilerdeki satışlar yüzde 0,7, sağlık ve kişisel bakımın sunulduğu yerlerdeki satışlar da yüzde 0,6 azaldı.

Analistler, son dönemde düşüş gösteren benzin fiyatlarının tüketicilerin diğer harcamalarını desteklemesiyle perakende satışların beklenmedik şekilde arttığını ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarıyla talebin soğumaya başladığını belirtti.