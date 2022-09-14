Sosyal Konut Projesi’ne rekor başvuru! Bakan Kurum rakamı açıkladı

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi ve 8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar günü başvuru yapabilecekler.

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını yapabilecek.