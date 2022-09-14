İngiltere’de enflasyonda sınırlı düşüş

İngiltere'de Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 9,9 olarak kaydedildi.

Ankete katılan ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 10 olacağı yönündeydi.

Temmuz ayında enflasyon yüzde 10,1 ile 40 yıl sonra ilk kez çift hanelere çıkmıştı.

Ağustos ayında aylık enflasyon ise yüzde 0,5 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,6 olarak kaydedilmişti.

Enflasyon verisinin ardından dikkatler İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Daha önce 15 Eylül olarak duyurulan toplantı tarihi 22 Eylül olarak değiştirilmişti.

Bankadan 22 Eylül'deki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı bekleniyor.