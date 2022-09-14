IEA küresel petrol talebinde 2023’te yeniden hızlanma bekliyor

2023 yılında ise küresel petrol talebinin yeniden büyümeye geçeceğini öngören IEA, 2023'te talebin 2022'ye göre 2,1 milyon varil/gün artarak 101,8 milyon varil/güne çıkacağı tahmini yineledi.

IEA raporunda küresel petrol üretiminin Ağustos ayında 790 bin varil/gün artarak 101,3 milyon varil/güne yükseldiği belirtilirken, 2022 için küresel arz tahmini 100,1 milyon varil/gün ve 2023 için üretim beklentisi 101,8 milyon varil/gün olarak korundu.

Çin ekonomisinin bocalamakta olduğuna işaret eden IEA, Çin için 2022 yılı petrol talebi tahminini 400 bin varil/gün azaltarak 15 milyon varil/güne, 2023 beklentisini 300 bin varil/gün düşürerek 16 milyon varil/güne çekti.