Fed’den jumbo faiz artış sinyalleri

"100 BAZ PUAN FAİZ ARTIRILMALI"

Fed'in enflasyon yükselişi sürecinde eğrinin gerisinde kaldığını sıklıkla vurgulayan eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers enflasyonun faizler yüzde 4'e yaklaşana kadar kontrol altına alınamayacağını savundu. Summers, Fed'in kredibilitesini güçlendirmek için 100 baz puan faiz artırması gerektiğini söyledi.

FED FAİZ TAHMİNLERİ 75'TEN 100 BAZ PUANA ÇIKARILDI

Nomura ekonomistleri de Eylül faiz tahminini 75 baz puandan 100 baz puana çıkardı. Nomura'dan Aichi Amemiya, Rob Dent ve Jacob Meyer, Fed'in faiz artış döngüsünü Şubat 2023'te, önceki tahminlerinden 50 baz puan yukarıda, yüzde 4,50-yüzde 4,75 bandında nihayete kavuşturmasını bekliyor.

Goldman Sachs'tan Christian Mueller-Glissmann ise "yüksek ve yapışkan enflasyona" dikkat çekerek yüksek getirilerin tüm varlık grupları değerlemelerine etkide bulunacağını söyledi.

Swap piyasaları ABD TÜFE verisi sonrası eylülde 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalini tamamen fiyatladı. 100 baz puanlık faiz artışı ise yüzde 20 ihtimal olarak fiyatlanıyor.