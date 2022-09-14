Brent petrol küresel talep endişeleriyle düşüşte

KÜRESEL PETROL TALEBİNİN GÜNLÜK 2 MİLYON 700 BİN VARİL ARTMASI BEKLENİYOR

Gelecek yıl ise Çin'de salgının kontrol altına alınmasıyla küresel ekonomik büyüme beklentilerinin petrol tüketimini artıracağı tahmin ediliyor. Buna göre, küresel petrol talebinin günlük 2 milyon 700 bin varil artarak yaklaşık 102 milyon 730 bin varile ulaşması öngörülüyor.

Piyasalar bugün Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayımlanacak petrol piyasası raporuna odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 92,92 ile 93,38 dolar aralığının direnç, 92,46 ile 92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.