Biden enflasyonla mücadelede daha agresif adımlar atılacağı sinyalini verdi

Başkan Joe Biden yaptığı konuşmada, Demokratlar'ın ilerici önceliklere olan bağlılığını vurguladı.

Biden, ABD tarihindeki en büyük iklim değişikliği paketi olarak görülen 430 milyar dolarlık yasayı geçen ay mütevazı bir törenle imzalamıştı.

Beyaz Saray'da bugün düzenlenen etkinlik, Biden'ı destekleyen yüzlerce üst düzey yönetici, siyasetçi, aktivisti biraraya getirdi ve Biden'a siyasi tabanına yönelik ilaç fiyat tavanları, elektrikli araç muafiyetleri ve asgari kurumlar vergisi gibi kilit konular hakkında konuşma fırsatı tanıdı.

"SAĞLIK SİGORTASI MALİYETLERİNİ DÜŞÜRECEĞİZ"

Biden davetlilere hitabında, "Reçeteli ilaç maliyetlerini düşüreceğiz. Sağlık sigortası maliyetlerini, milyonlarca aile için enerji maliyetlerini düşüreceğiz, iklim kriziyle mücadele ve enerji güvenliğimizi arttırmak için şimdiye kadarki en agresif adımları atacağız" dedi.

Ancak etkinlik tam da ABD'de Ağustos ayı yıllık enflasyon verisinin açıklandığı güne denk geldi. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, TÜFE olarak isimlendirilen tüketici fiyat endeksi yıllık bazda Ağustos ayında yüzde 8,3 oldu.