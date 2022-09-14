Alman hükümeti, enerji krizi nedeniyle mali yapısı bozulan Uniper’i kamulaştırmayı değerlendiriyor

HİSSEDARLAR TARAFINDAN ONAYLANMASI GEREKİYOR

Şirketin mali yapısının düzeltilebilmesi için alınan bu kararın, yürürlüğe girmeden önce Avrupa Birliği ve Uniper hissedarları tarafından onaylanması gerekiyor.

Bunlara ek olarak, Alman Kalkınma Bankası da (KfW) Uniper için nisanda yardım kredisini 2 milyardan 9 milyar avroya çıkarmıştı.

Almanya'nın en büyük Rus gazı ithalatçısı konumundaki Uniper, Rusya'dan artık yeterli miktarda tedarik sağlayamaması nedeniyle piyasalardan daha yüksek fiyatlardan aldığı gazı, müşterilerine kriz öncesi yapılan anlaşmalar kapsamında çok düşük fiyatlara satmak zorunda kalması nedeniyle mali açıdan zor bir duruma düşmüştü.