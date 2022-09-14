AB’ye göre yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın sanayisi mahvoldu

AB İÇERİSİNDE DEMOKRASİ AÇIKLARININ KAPATILMASI

Von der Leyen, "demokrasinin modasının geçmediğini" vurguladı ve hem AB içinde yolsuzlukla mücadele gibi konulara ağırlık verileceğini hem de Birliğin dışındaki ülkelerle demokrasi temelinde ilişkilerin güçlendirileceğini ifade ederek "Bu nedenle Avrupa Siyasi Topluluğu ile ilgili çağrıları destekliyorum" dedi.

Birliğin dış sınırlarının etkin şekilde korunmasında temel hakların da ihmal edilmemesi için çalışılacağına işaret eden von der Leyen, göç ve iltica paketinde uzlaşma amacıyla ilerlemenin sağlanması gerektiğine dikkati çekti.