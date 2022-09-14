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Giriş Tarihi: 14.9.2022 12:36

ABD hisse senedi piyasaları son 2 yılın en kötü gününü yaşadı

ABD hisse senedi piyasaları son 2 yılın en kötü gününü yaşadı

ABD gündeminde Fed`in gelecek hafta agresif faiz artırımına gitmesi olasılığı artmasıyla Wall Street`te hisse senedi endeksleri büyük ölçüde etkilenerek son 2 yılın en kötü günü yaşandı.

ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin Fed'in gelecek hafta agresif faiz artırımına gitmesi olasılığını güçlendirmesi Wall Street'i vurdu. Wall Street'te hisse senedi endeksleri son 2 yılın en kötü gününü yaşadılar.

Dow Jones Sanayi Endeksi günü yüzde 3,94, 1276,37 puan düşüşle 31104,97 puandan kapattı. Endeks son 1 ayda yüzde 7,87 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 4,32, 177,72 puan düşüşle 3932,69 puana gerilerken, Nasdaq Bileşik Endeksi de günü yüzde 5,16 kayıpla 11633,57 puandan tamamladı.

Dün Avrupa borsaları ise göreceli olarak daha ılımlı düşüş yaşadılar. FTSE 100 yüzde 1,17, DAX yüzde 1,59 ve CAC-40 yüzde 1,39 değer kaybetti.

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ABD hisse senedi piyasaları son 2 yılın en kötü gününü yaşadı
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