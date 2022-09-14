ABD Çin’e yaptırım uygulamayı değerlendiriyor

Konuya yakın kaynakların iddialarına göre ABD, Tayvan'a karşı bir hareketi önlemek için Çin'e yaptırım uygulamayı değerlendiriyor

Kaynaklar, Tayvan yönetiminin ve Washignton'un ABD'nin atacağı adımları takip etmesi için Avrupa Birliği'ne ayrı ayrı baskı yaptıklarını da ifade ediyorlar.

Verilen bilgilere göre yaptırımların, Çin'e hassas teknolojilerin ihracatının ve bu alanlarda Çin'e yatırımın engellenmesini öngören mevcut yaptırımların ötesine geçmeleri bekleniyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın eski yöneticilerin Nazak Nikakhtar yaptığı değerlendirmede, "Çin'e yaptırım uygulanması, ABD ve müttefiklerinin Çin ekonomisi ile yoğun ilişkileri dikkate alındığında Rusya'ya yaptırımlardan çok daha karmaşık bir konu" dedi.