AB zorla çalıştırılanların ürettiği ürünlerin alımını yasaklıyor

AB Komisyonunun hazırladığı teklif, tüm sanayi kollarında AB iç pazarında tüketim için hazırlanan ürünlerin yanı sıra ihraç edilecek ve ithal edilen tüm ürünleri kapsıyor.

Komisyonun açıklamasında, "Birçok sanayi kolunda ve tüm kıtalarda 27,6 milyon kişi zorla çalıştırıldığı için bu kapsamlı yaklaşım önem taşıyor." denildi.