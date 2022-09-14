AB enerji fiyatlarını frenlemek için aldığı önlemleri bugün açıklayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından hazırlanan plan AB'de doğal gaz dışındaki kaynaklardan enerji üreten şirketlerin gelirlerindeki artışın vergilendirilmesini ve bu yolla hükümetlerin işletmelere ve hane halklarına enerji faturalarını ödemeleri için sağlayacakları desteklerin finansmanının sağlanmasını içeriyor.

Plan ayrıca, rüzgar, güneş santralleri ve nükleer santrallerin üretecekleri elektriğe megawatt saat başına 180 euro fiyat sınırı getirilmesini de öngörüyor. Bu, doğal gaz dışındaki kaynaklardan elektrik fiyatının cari piyasa fiyatının yarısının altına indirilmesi anlamına geliyor.

Petrol, gaz ve rafineri şirketlerinden 2022 mali yılından vergilendirilebilir kar fazlalarının yüzde 33'ünü "dayanışma katkısı" olarak vermeleri istenecek.

AB Komisyonu'nun planı üye ülkelere elektrik tüketimini tüketimin en yüksek olduğu saatlerde yüzde 5 kısmaları yönünde zorunlu hedef getirilmesini de içeriyor.