Toplam ciro endeksi temmuzda yıllık yüzde 122,4 arttı

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 122,3 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,6 azaldı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 89,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde ise bir önceki aya göre yüzde 5,7 azalış kaydedildi.