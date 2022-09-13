Perakende satış hacmi temmuzda yıllık yüzde 2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,5 azalırken otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Aynı dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5 yükselirken otomotiv yakıtı satışları yüzde 10,8 düştü.