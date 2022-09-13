Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,64 artarak güne 3.709,05 puan ile rekor seviyeden başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,57 ve holding endeksi yüzde 1,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 2,50'yle spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 3,63 artarak 3.649,21 puan ile kapanış rekoru tazeledi.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin son 40 yılın zirvesinden dönüş sinyali vereceğine ilişkin beklentilerle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.