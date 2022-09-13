Almanya Ekonomisi yılın ikinci yarısında küçülebilir

ENFLASYON GELECEK AYLARDA DAHA YÜKSEK ORANLARA ULAŞABİLİR

Haziran-ağustos döneminde uygulanan 9 avroluk toplu taşıma bileti ve akaryakıt indirim genel enflasyonu oranının da azaltıcı etkisi olduğuna yer verilen raporda, enflasyonun gelecek aylarda daha yüksek oranlara ulaşacağına işaret edildi.

Bakanlığın raporunda, "Sonuç olarak, Rus doğal gaz arzındaki azalmadan kaynaklanan enerji fiyatlarındaki şok, Alman ekonomisini giderek daha fazla etkiliyor." ifadesine yer verilerek, enerji krizi nedeniyle ülkede GSYH'nin yılın ikinci yarısında sabit kalması veya düşmesinin beklendiği bildirildi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler, enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesini, ışıkların açık kalmasını ve evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Ülkede enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu yukarı yönlü körüklerken, hane halkı ve şirketler üzerinde de baskıyı artırıyor.

PAHALI ENERJİ VE GIDA, ENFLASYONU YENİDEN YAKLAŞIK 50 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTIRDI

Pahalı enerji ve gıda, Almanya'da enflasyonu ağustosta yeniden yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştırdı.

Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta 2 ay sonra yeniden yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek orana geri döndü.