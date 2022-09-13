Apara Haberler AB'yi zorlu bir kış bekliyor: Enerji tasarrufu paketleri sunulacak
Giriş Tarihi: 13.9.2022 09:21

AB'yi zorlu bir kış bekliyor: Enerji tasarrufu paketleri sunulacak

AB’yi zorlu bir kış bekliyor: Enerji tasarrufu paketleri sunulacak

Avrupa Birliği, Rus gazı krizi karşısında üyelerine zorunlu enerji tasarrufu içeren önlem paketini sunmaya hazırlanıyor.

Kaynaklara göre Rusya kaynaklı gaz krizi karşısında enerji kullanımını azaltacak zorunlu hedefler Avrupa Birliği'nin önlem paketinin içinde yer alıyor.

Ayrıca enerji şirketleri karlılıklarının tüketici sübvansiyonlarında kullanılması da önlemler arasında yer alıyor.

Kaynaklara göre türev piyasadaki teminat çağrılarına karşı likidite önlemi ayrı bir pakette ele alınacak.

Daha önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in gündeme getirdiği önlemler dizisi özellikle enerji kesinti hedefleri konusunda üyeler arasında derin ayrılıklara yol açmıştı.

Bu ayrılıklara rağmen öneri kabul edilirse enerjide "karne uygulaması" doğrultusunda önemli bir adım atılacak.

Öneri taslağı elektrik fiyatlarındaki dramatik yükselişin hanehalkı, küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde baskı yaptığını vurgulayarak adım atılmazsa daha ciddi sosyal ve ekonomik hasarlarla karşı karşıya kalınabileceği uyarısını yapıyor.

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AB'yi zorlu bir kış bekliyor: Enerji tasarrufu paketleri sunulacak
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