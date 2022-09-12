İşsizlik azalıyor! Tek hane sinyali geldi

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %10,1 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ



Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,6 iken kadınlarda %13,1 olarak tahmin edildi.



MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %47,3 OLDU



İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %47,3 oldu. Bu oran erkeklerde %64,6 iken kadınlarda %30,3 olarak gerçekleşti.