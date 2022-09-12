Apara Haberler Rusya ekonomisi ikinci çeyrekte %4,1 daraldı
Giriş Tarihi: 12.9.2022 09:28

Rusya ekonomisi ikinci çeyrekte %4,1 daraldı

Rusya ekonomisi ikinci çeyrekte %4,1 daraldı

Rusya'daki istatistiklere göre, Rus ekonomisi ikinci çeyrek dönemde ilk tahminlerin daha üzerinde daralma gösterdi.

Rusya İstatistik Bürosundan(Rosstat) yapılan açıklamaya göre, ilk tahminde yüzde 4,0 olan daralma yüzde 4,1'e revize edildi.

Rusya, Ukrayna'ya karşı 24 Şubat tarihinde başlayan işgal hareketinin ardından, ikinci çeyrekte Batı ülkelerinin yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı.

Rosstat, imalat sektörünün yüzde 4,0, madencilik sektörünün yüzde 0,8 daraldığını, inşaat sektörünün ise yüzde 3,4 büyüdüğünü açıkladı.

Rusya Ekonomi Bakanı Maxim Reshetnikov, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya ekonomisinin önümüzdeki dönemde beklenenden daha yavaş bir ekonomik daralma yaşayacağını ve 2022'nin sonundan itibaren dönemsel bazda büyümeye dönebileceğini söyledi.

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Rusya ekonomisi ikinci çeyrekte %4,1 daraldı
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