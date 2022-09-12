Rusya ekonomisi ikinci çeyrekte %4,1 daraldı

Rusya Ekonomi Bakanı Maxim Reshetnikov, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya ekonomisinin önümüzdeki dönemde beklenenden daha yavaş bir ekonomik daralma yaşayacağını ve 2022'nin sonundan itibaren dönemsel bazda büyümeye dönebileceğini söyledi.