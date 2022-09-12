Rusya ekonomisi ikinci çeyrekte %4,1 daraldı

Rusya İstatistik Bürosundan(Rosstat) yapılan açıklamaya göre, ilk tahminde yüzde 4,0 olan daralma yüzde 4,1'e revize edildi.
Rusya, Ukrayna'ya karşı 24 Şubat tarihinde başlayan işgal hareketinin ardından, ikinci çeyrekte Batı ülkelerinin yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı.
Rosstat, imalat sektörünün yüzde 4,0, madencilik sektörünün yüzde 0,8 daraldığını, inşaat sektörünün ise yüzde 3,4 büyüdüğünü açıkladı.
Rusya Ekonomi Bakanı Maxim Reshetnikov, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya ekonomisinin önümüzdeki dönemde beklenenden daha yavaş bir ekonomik daralma yaşayacağını ve 2022'nin sonundan itibaren dönemsel bazda büyümeye dönebileceğini söyledi.