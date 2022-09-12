Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Tek haneli işsizlik oranı hedefimize ilerliyoruz

Temmuz ayı işsizlik rakamları yüzde 10,1 oranında gerçekleşerek tek hane sinyali verdi. İşsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel ekonomi için resesyon endişelerinin arttığına işaret ederek, Türkiye'nin istihdam yaratacak büyüdüğüne dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ İLE HIZLA BÜYÜYOR"

Dünyada pek çok ülke ekonomisinin resesyon riskiyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli ile hızla büyüyor ve istihdam yaratıyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya kararlılıkla devam ediyoruz.

"TEK HANELİ İŞSİZLİK ORANINA İLERLİYORUZ"

Orta Vadeli Program'da yer alan yıllık ortalama 890 bin kişilik istihdam artışı ve tek haneli işsizlik oranı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

"YATIRIMI VE İSTİHDAMI DESTEKLEYEN ADIMLAR SÜRECEK"

Attığımız her adımla daha fazla üretimi, daha yüksek istihdamı önceliyoruz. Ekonomimizi durgunluğa sürükleyerek değil, üretip istihdam yaratarak yola devam edeceğiz. Yatırımı ve istihdamı destekleyen, teşvik eden adımlarımız sürecektir.