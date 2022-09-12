Apara Haberler ECB üyesi Edward Scicluna: Faiz artırımları geçen seferki kadar büyük olmayabilir
Giriş Tarihi: 12.9.2022 14:14

ECB üyesi Edward Scicluna: Faiz artırımları geçen seferki kadar büyük olmayabilir

ECB üyesi Edward Scicluna: Faiz artırımları geçen seferki kadar büyük olmayabilir

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Edward Scicluna, ECB'nin enflasyonu düşürmek için faiz artırımına devam edeceğini vurgularken geçen hafta uygulanan 75 baz puan faiz artırımı kadar da yüksek bir artırıma gidilmeyeceğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Edward Scicluna, ECB'nin yakın gelecekte faiz oranlarını artırmaya devam edebileceğini, ancak bunların geçen haftaki 75 baz puanlık faiz artış kadar büyük olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Malta Merkez Bankası başkanı olan Scicluna CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu tek faiz artırımı olmayacak, birkaç tane daha gelecek" dedi.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü ECB, faiz oranlarını 75 baz puan artırmıştı.

Scicluna, merkez bankalarının Avrupa'nın karşı karşıya olduğu şekilde arz yönlü bir enflasyonla mücadele etmek için yapabileceklerinin sınırlı olduğu konusunda uyardı. ECB üyesi, "Bizde enflasyonun kaynağı ABD'deki gibi talep değil, arz; bu nedenle merkez bankasının araçları sınırlı." diye konuştu.

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ECB üyesi Edward Scicluna: Faiz artırımları geçen seferki kadar büyük olmayabilir
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