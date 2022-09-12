Apara Haberler Bundesbank Başkanı Joachim Nagel: ECB'nin faiz artırmaya devam etmesi gerekecek
Giriş Tarihi: 12.9.2022 09:45

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel: ECB'nin faiz artırmaya devam etmesi gerekecek

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel: ECB’nin faiz artırmaya devam etmesi gerekecek

Almanya Merkez Bankası(Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, enflasyondaki mevcut eğilimin devam etmesi durumunda Avrupa Merkez Bankası`nın (ECB) faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerekeceğini söyledi.

Almanya Merkez Bankası(Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Deutscheland radyosuna verdiği röportajda, "Perşembe günkü adım açık bir işaretti ve enflasyon tablosu aynı kalırsa, daha net adımların takip edilmesi gerekecek" dedi.

Nagel, ECB'nin verilere bağımlı olduğunu söyleyerek, bu tür hareketlerin boyutu hakkında yorum yapmayı reddetti.

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Bundesbank Başkanı ve ve ECB'nin oran belirleme Yönetim Konseyi'nin şahin üyeleri arasında yer alan Nagel, enflasyonun Aralık ayında yüzde 10'un üzerinde zirve yapabileceğini belirtti. Nagel, "2023 yılı boyunca enflasyonun biraz zayıflaması muhtemel, ancak yine de oran yüzde 6'nın üzerinde olacaktır." şeklinde konuştu.

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Bundesbank Başkanı Joachim Nagel: ECB'nin faiz artırmaya devam etmesi gerekecek
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