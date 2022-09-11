Bakan Nebati’den Borsa İstanbul açıklaması: 17 yılın en güçlü rallisi!

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı" dedi.