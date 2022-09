Bakan Dönmez: Türkiye, Karadeniz gazıyla 2023’te buluşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 741'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı. Bakan Dönmez'in yanı sıra şenliklerde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever de yer aldı. Bakan Dönmez ve beraberindekiler Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua okudu. Türbenin arkasında yine Ertuğrul Gazi adını taşıyan ve yapımı tamamlanan camiyi gezen Bakan Dönmez, kurdele keserek açılışını yaptı.



Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin açılışında konuşan Bakan Fatih Dönmez, Söğüt'ün, Türk'ün atasına verdiği değerin de en büyük göstergesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Sadece Türk tarihinde değil dünya tarihinde de izler bırakmış olan bu topraklar halen Türk'ün harcının karıldığı yer olarak bilinir. İşte bugün bu harç Mersin'den, Manisa'dan, Kayseri'den, Konya'dan, Karaman'dan, Eskişehir'den, Aydın'dan kısacası Türkiye'nin her yerinden buraya gelmiş kardeşlerimizle, yörüklerimizle daha da güçlü bir şekilde bizi birbirimize bağlayacak. Dünyanın en eski anma etkinlerinden olan bu buluşma, Türk'ün atasına verdiği değerin de en büyük göstergesidir. Bundan yaklaşık 800 yıl önce vefat etmiş bir Oğuz Bey'i halen bugün anılıyorsa, adına şenlikler düzenleniyorsa bunun önemini iyi kavramak gerekir. Toprak olup giden sadece bedendir. Bu topraklara varlığını üfleyen ruh, bizlere miras kalan kadim medeniyetimizin bakiyesi ilk günkü gibi diri, ilk günkü gibi tazedir" dedi.



'KARADENİZ GAZI TÜRKİYE İLE BULUŞACAK'



"Gurur duyduğumuz sondaj filomuzun marifetiyle Karadeniz'de tam 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza attık" diyen Bakan Dönmez, şunları söyledi:



"Denizden 170 kilometre açıktaki bu keşfimiz tarihimize rekorlarla adını yazdırdı. Şimdi bu gazı milletimizle buluşturmak için hummalı bir çalışma içindeyiz. Bütün hedefimiz yerli gazımızı 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanmak. Şu an hem denizde hem de karada operasyonlar sorunsuz bir şekilde ilerliyor. İnşallah gelecek yıl Türkiye Karadeniz gazıyla bulaşacak. 'Bulduk, tamam artık, aramayı bitirelim, bu bize yeter' demedik. Hakkımız olan 'ister Karadeniz'de ister Akdeniz'de, nerede olursa olsun gider alırız' dedik. Sondaj filomuzun en güçlüsü Abdülhamid Han'ı Akdeniz'de Yörükler-1 kuyusuna gönderdik. Gemimizdeki tüm personelimiz canla başla çalışıyor. Tek amaçları var yeni bir keşif, yeni bir müjde. İnşallah umutluyuz. Rabbim nasip ederse güzel haberleri milletimizle paylaşacağız. Keşfin ateşini Akdeniz'de de yakmaya kararlıyız. Tehditler, şantajlar, yıldırmalar ve daha niceleriyle karşılaştık. Hiçbirine eyvallah etmedik. Geri adım atmadık. Ne birilerinin arkasına sığındık ne de kapalı kapılar ardında birilerine yalvardık. Türkiye'nin karşısına tek başına çıkmaya yeltenemeyenler gibi varlığımızı başka birinin insafına bırakmadık. Acziyetini cümle aleme ilan etmekten utanmayanlar düşünsün."



'DAHA GÜÇLÜ ADIMLAR ATMAYA İHTİYACIMIZ VAR'



Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise Türkiye'nin her zamankinden daha çok güçlü adımlar atmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Birbirimize daha çok sarılmaya, birbirimizi daha çok sevmeye, daha güçlü bir şekilde el ele vermeye ve birlikte daha güçlü bir şekilde geleceğe daha güçlü adımlar atmaya ihtiyacımız var. Bugün sizlerle, kardeşlerimle, vatandaşlarımızla, Türkmen ve Yörüklerle birlikte olmanın gururunu, mutluluğunu ve onurunu bir kez daha yaşıyorum. Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun cümlesi ile bir med anında kabaran sularımızla taşıdığımız ve bir cezir anında sularımız çekilirken kum taneleri gibi geride bıraktığımız soydaşlarımız olan, bugün artık yönetimimiz altında olmayan Osmanlı coğrafyasındaki kardeşlerimize, dindaşlarımıza, soydaşlarımıza, Balkanlardaki, Ortadoğu'daki, Kafkaslardaki kardeşlerimize, kardeşlerimizin canlarına, mallarına, onurlarına, hukukuna sahip çıkabilmek için bugünden katbekat güçlü olmak, bugünkünden katbekat daha fazla çalışmak mecburiyetindeyiz."



'ERTUĞRUL GAZİ'NİN SANCAĞI YERE DÜŞMEYECEK'



MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da, Ertuğrul Gazi'nin Söğüt topraklarına 400 çadırla gelip yerleştiğini belirterek, "Kayı boyunun aziz evlatları bu toprakları yer ve yurt tutarak insanlık için bir umut ateşi yakmıştır. Bu topraklarda cihan imparatorluğuna gidecek devletin beşiği sallanmış, zaferden zafere koşulacak yolun ilk taşları döşenmiştir. Anadolu'nun en köklü yerleşim yerlerinden biri olan Söğüt, Ertuğrul Gazi Han'ın 400 çadırla gelip yerleştiği, Osmanlı'nın kuruluşuna beşiklik eden, bunun yanı sıra Kurtuluş Savaşı'nın en önemli mücadelelerine ev sahipliği yapan, kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak tarihe mal olmuş güzide bir ilçemizdir. Uğruna can verilen, her karışı şehit kanları ile sulanan şühedanın emaneti bu toprakları 'Ya istiklal, ya ölüm' diyerek Türk milletinin ebedi yurdu olarak dünyaya tescil ettirdik. Köklü medeniyetimize ve şanlı tarihimize sahip çıkarak gönül coğrafyamızı ulu çınarın gölgesinde muhafaza etmeye devam edeceğiz. Ertuğrul Gazi'nin sancağı yere düşmeyecek, Söğüt ruhu yaşayacaktır" dedi.



TÜRK BAYRAKLI GÖSTERİ AYAKTA ALKIŞKANDI



Açılış konuşmalarının ardından Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Birliği, şenlik alanında gösteri yaptı. Askerlerin koreografili gösterisinde kırmızı sislerin arasında yaptıkları kuleden Türk bayrağı açması, ayakta alkışlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Çelik Kanatlar helikopterleri şenlik alanı üzerinde gösteri yaparken, zeybek müziği eşliğinde helikopterlerin karşılıklı akrobasi hareketleri yapması ilgiyle izlendi. Şenliklerde Ankara Seymenler Kulübü ve Mehteran Takımı konseri de yoğu ilgi gördü. Şenlikler Yörük ve Türkmen dernek üyelerinin resmi geçit töreniyle sona erdi.