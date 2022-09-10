Küresel piyasalar ABD’nin enflasyon verilerine odaklandı

"ENFLASYON NE KADAR UZUN SÜRE HEDEFİN ÜZERİNDE KALIRSA RİSK O KADAR BÜYÜK OLUR"

Enflasyon ne kadar uzun süre hedefin üzerinde kalırsa riskin o kadar büyük olacağını kaydeden Powell, tarihin erken gevşeme politikasına karşı da güçlü bir şekilde uyardığını aktardı.

Powell'ın yanı sıra diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Chicago Fed Başkanı Charles Evans, bankanın bu ayki toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına açık olduğunu belirtti. Faiz oranının yıl sonuna kadar yüzde 3,25-3,5 aralığına yükselmesini öngördüğünü kaydeden Evans, gelecek yıl ise yüzde 4'e ulaşmasını beklediğini aktardı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, dün yaptığı açıklamada, 75 baz puanlık faiz artırımına daha güçlü bir şekilde meyilli olduğunu belirtirken, bu yıl sonuna kadar faiz oranının yüzde 3,75-4 aralığına yükseltilmesinden yana olduğunu kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da eylül ayında bir başka "önemli" faiz artışını desteklediğini bildirerek, Fed'in faiz oranlarını en azından gelecek yılın başına kadar artırması gerektiğini savundu.