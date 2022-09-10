ABD Hazine Bakanlığından Rus petrolü için kılavuz

Kılavuzda, denizcilik hizmetleri sağlayıcılarının Rus ham petrolünün alıcıları ve satıcıları tarafından sağlanan yanlış fiyatlandırma bilgilerinden sorumlu tutulmayacağı belirtildi.

Tavan fiyat uygulamasına katılan hükümetlerin uygulamanın yürütülmesine yardımcı olacak bilgileri paylaşacağına işaret edilen kılavuzda, denizcilik hizmetleri sağlayıcılarının Rus petrol sevkiyatlarına ilişkin kayıtları 5 yıl boyunca saklaması gerektiği bildirildi.

5 ARALIK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kılavuzda, tavan fiyat uygulamasının, Rus ham petrolü için 5 Aralık'ta ve rafine ürünler için 5 Şubat 2023'te yürürlüğe gireceği belirtildi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı Ekonomi Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Ben Harris, Brookings Enstitüsü'nde katıldığı bir etkinlikte, tavan fiyatın belirlenmesi de dahil olmak üzere planın tamamen geliştirilmesinin birkaç hafta daha süreceğini söyledi.