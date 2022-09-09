İngiltere’de perakende satışlar 1 yılın en düşük seviyesine geriledi

"TÜKETİCİLER BÜYÜK HARCAMALAR YAPMAK YERİNE ZARURİ HARCAMALARA ÖNCELİK VERİYORLAR"

BDO'nun perakende bölümü başkanı Sophie Michael yaptığı değerlendirmede, "Eylül ayı sonuçları bize ihtiyari harcamaların bu yıl kış ne kadar ciddi gerileyebileceklerini gösterecek. Ancak Ağustos ayı sonuçları da tüketicilerin bütçelerini kıstıklarını ortaya koydu. Tüketiciler büyük harcamalar yapmak yerine zaruri harcamalara öncelik veriyorlar" dedi.

Michel, sonbahar ve Noel dönemi öncesinde giyim ve yaşam stili harcamalarında büyümenin yavaş olmasının endişe yarattığını da vurguladı.