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Giriş Tarihi: 9.9.2022 10:55

Hindistan tahvilleri global tahvil endekslerine dahil edilebilir

Hindistan tahvilleri global tahvil endekslerine dahil edilebilir

Gelişmekte olan piyasalar içindeki en büyük tahvil piyasasına sahip olan ancak global tahvil endeksleri içinde yer verilmeyen Hindistan`ın bu durumunun, Rus tahvillerinin küresel tahvil endekslerinden çıkarılmaları sonrası değişmesi bekleniyor.

Morgan Stanley ve Goldman Hindistan tahvillerinin global tahvil endekslerine dahil edilmeleri bekliyorlar.

Morgan Stanley, JPMorgan & Chase Co'nun gelişmekte olan piyasalar tahvil endeksinde bu ay ortasında yapılacak gözden geçirmede Hindistan'ın endekse gelecek yılın üçüncü çeyrekte dahil edileceğinin duyurulmasını beklediğini bildirdi.

Goldman Sachs da, Hindistan tahvillerinin JPMorgan gelişmekte olan piyasa tahvil endeksine dahil edileceğinin dördüncü çeyrekte açıklanmasını ve tahvillerin 2023 ikinci çeyrekte Endeks'e dahil edilmelerini bekliyor.

Hem Morgan Stanley, hem de Goldman Sachs, Hindistan tahvillerinin JPMorgan'ın endeksi içinde ağırlığının maksimum yüzde 10 olmasını bekliyorlar. Bu, Hindistan tahvillerine Endeks'e dahil olmaları ile birlikte 30 milyar dolar sermaye girişi olacağı anlamına geliyor.

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Hindistan tahvilleri global tahvil endekslerine dahil edilebilir
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