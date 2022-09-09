Danimarka Merkez Bankası, ECB’yi takip ederek faiz artırdı

AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarının bugün yapacakları toplantı öncesinde Rus gazına fiyat sınırlaması konusunda büyük bir görüş ayrılığı yaşanıyor.

Financial Times ve Guardian gazetelerinin haberlerine göre bazı AB üyeleri sadece Rus gazına bir fiyat sınırlaması getirilmesine karşı çıkıyorlar.

FT'ye göre 10 kadar üye ülke AB'nin tüm doğal gaz tedarikçilerine fiyat sınırlaması uygulaması taraftarılar. Bu ülkeler, arasında Yunanistan, İtalya ve Polonya yer alıyor.

Sadece Rus gazına fiyat sınırlaması getirilmesine karşı çıkan üye ülkeler, "Eğer sadece Rus gazına fiyat sınırlaması getirilir ve bu diğer tedarikçileri etkilemez ise Rusya'yı kızdırır" değerlendirmesinde bulunuyorlar.

AB Komisyonu ise Rusya'nın AB doğal gaz pazarında yüzde 40 olan payının yüzde 9'a kadar indirildiğini, fiyat sınırlaması getirilmesi halinde Rusya'nın gazı tamamen kesmesinin yönetilebilecek bir risk olduğunu değerlendiriyor.