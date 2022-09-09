BoE’den faiz artırımı beklentisini yükseltti

Banka, BoE'nin 2023 ilk çeyreğe kadar faiz oranını yüzde 3,5'e yükselteceği yönündeki tahminini yüzde 4,0 olarak revize etti.

Credit Suisse ayrıca İngiliz hükümetinin hane halkları için yıllık enerji faturalarını 2 yıllık bir süre için dondurma planının kısa vadede enflasyonu aşağı çekeceğini öngördü. 2023 yılı için GSYH daralma beklentisini yüzde 0,6'dan yüzde 0,2'ye indirdi.

İngiltere için 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 9,6'dan yüzde 9,0'a indiren Credit Suisse, 2023 beklentisini de yüzde 10,5'ten yüzde 6,7'ye düşürdü.