ABD Hazine Bakanı Yellen’den benzin fiyatları açıklaması

Gazetecilere açıklama yapan Yellen, Avrupa'daki akut enerji krizi nedeniyle küresel görünüm konusunda endişeli olduğunu da ifade etti.

"Benzin fiyatları 80 gündür düşüyor, bu kesinlikle iyi haber" diye konuşan Yellen, "Bu düşüş Temmuz ayında enflasyonun negatif bölgeye gitmesinde etkili oldu ve benzin fiyatları düşmeye devam eder ise gelecek enflasyon raporunda biraz daha etki göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

Uzun vadeli enflasyon görünümü konusunda değerlendirme yapmayan Yellen, Fed'in gerekli adımları atmakta olduğunu belirtti ve "Fed, enflasyonu kontrol altına almak için ne gerekiyor ise yapacak" ifadelerini kullandı.