Rusya’ya ihracatta 738,5 milyon dolarlık taze rekor

Türkiye ABD'ye 182 milyon 391 bin dolar, Irak'a 161 milyon 432 bin dolar, Birleşik Arap Emirliklerine 146 milyon 450 bin dolar, Güney Afrika Cumhuriyetine 122 milyon 502 bin dolar ihracat artışı kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne 359 milyon 115 bin dolar, Güney Afrika Cumhuriyetine 174 milyon 231 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.