Küresel piyasalar tarihi ECB kararını bekliyor

POLİTİKA FAİZİ DAHA DA ARTMASI GEREKECEK

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard sıkılaşmanın bir noktada riskleri artıracağı uyarısında bulunurken, enflasyonu düşürmek için ise "ne kadar sürerse sürsün" mücadele edeceklerini vurguladı. Politika faizinin daha da artması gerekeceğini belirten Brainard, enflasyonun yüzde 2 hedefine indiğine dair güven sağlamak için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olmasının gerekeceğini dile getirdi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da ekonominin resesyona girmesini beklemediğini ancak buna ilişkin risklerin arttığını belirtti. Enflasyonun zirve yaptığına henüz ikna olmadığını aktaran Mester, enflasyonu kontrol altına almak için Fed'in yapacak daha çok işi olduğuna inandığını kaydetti.

AMERİKAN EKONOMİSİ FAALİYETİ TEMMUZ BAŞINDAN BU YANA DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ

Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Fed'in "Bej Kitap" raporunda ise ekonomik faaliyetin temmuz başından bu yana değişim göstermediği aktarıldı.

Gelecekteki ekonomik büyüme görünümünün genel olarak zayıf kaldığına işaret edilen raporda, fiyat seviyelerinin yüksek kalmayı sürdürmesine rağmen çoğu bölgede artış oranlarının bir dereceye kadar ılımlı hale geldiği bildirildi.

BUGÜN FED BAŞKANI POWELL'IN AÇIKLAMALARI, VARLIK FİYATLARINI VE BEKLENTİLERİ ETKİLEYEBİLİR

Söz konusu gelişmeler sonrası, para piyasalarında Fed'in 21 Eylül'deki toplantıda yüzde 76 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya devam ederken, bugün Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarını ve beklentileri etkilemesi bekleniyor.