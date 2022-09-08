BoC’den 14 yılın en yüksek faiz artırımı

Bankadan yapılan açıklamada, parasal sıkılaşma politikasının sürdürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, gecelik faiz oranının 75 baz puan artışla yüzde 2,5'ten yüzde 3,25'e yükseltildiği kaydedildi. Böylece, Kanada'da faiz oranı 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kovid-19 salgınının, devam eden arz kesintilerinin ve Ukrayna'daki savaşın etkilerinin büyümeyi azaltmaya ve fiyatları artırmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, küresel enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, dünya genelinde merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmaya devam ettiği belirtilerek, ABD'de iş gücü piyasası sıkı olmasına rağmen ekonomik faaliyetin ılımlı bir hal aldığını, Çin'in ise Kovid-19 kapanmalarından kaynaklanan devam eden zorluklarla karşı karşıya olduğu aktarıldı.