Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 648 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 2 Eylül itibarıyla 20 milyar 14 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 628 milyar 190 milyon liradan 6 trilyon 648 milyar 205 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat ise (bankalararası dahil), geçen hafta 12 milyar 985 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 769 milyar 347 milyon lira oldu.