Almanya küçük şirketleri pandemi fonuyla destekleyecek

"GENİŞ BİR KURTARMA ŞEMSİYESİ AÇACAĞIZ"

Parlamentoda milletvekillerine yaptığı konuşmada, "Geniş bir kurtarma şemsiyesi açacağız" diyen Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, "Bu şemsiyeyi küçük ve orta işletmelerin de altına girebileceği kadar geniş açacağız" ifadelerini kullandı.

Habeck, yardım kriterlerinin, enerji maliyetleri ile üretim giderleri veya ciro arasındaki ilişkiyi içerebileceğini söyledi. Yeşiller partisi üyesi olan ve başbakan yardımcılığı görevini de yürüten Habeck derinleşen enerji krizini ele alma yöntemi nedeniyle birçok cepheden ağır eleştiriler alıyordu.

"KÜÇÜK İŞLETMELER BİR SÜRE FAALİYETLERİNE ARA VEREBİLİR"

Tüketicilere getirilecek ek gaz vergisi nedeniyle tepkileri üstüne çeken bakan, bu hafta katıldığı bir programda fırıncıların ve diğer küçük işletmelerin enerji kıtlığından dolayı faaliyetlerine bir süre ara vermek zorunda kalabileceklerini söyleyerek tartışmalara yol açtı.

Geri itildi ve şirketlere yardım sağlamak için bir pandemi dönemi fonunu yeniden canlandırma planlarıyla birlikte şirketlerin maliyetlerdeki artışı önlemelerine yardımcı olmak için para sağlanacağını söyledi.