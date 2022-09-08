Apara Haberler Ağustosta en çok kazandıran yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu
Giriş Tarihi: 8.9.2022 11:01 Son Güncelleme: 8.9.2022 11:05

Ağustosta en çok kazandıran yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu

Ağustosta en çok kazandıran yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Ağustos ayına ait en yüksek reel getiri, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %15,23, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %16,31 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 'Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları' raporuna göre ağustos ayının en yüksek reel getirisi BIST 100 endeksinde oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %6,63, külçe altın %2,35, Amerikan Doları %0,66 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Euro %0,12 ve mevduat faizi (brüt) %1,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %7,63, külçe altın %3,31, Amerikan Doları %1,61 ve Euro %0,82 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) %0,25 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,84 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,60 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde %15,02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %0,68 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %26,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,62 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ AMERİKAN DOLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan Doları; TÜFE ile indirgendiğinde %17,97 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %12,78 oranında yatırımcısına kaybettirdi.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %13,53, BIST 100 endeksi %16,87, Euro %24,91, DİBS %48,48 ve mevduat faizi (brüt) %52,31 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %16,96, BIST 100 endeksi %12,45 ve Euro %1,56 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; DİBS %30,31 ve mevduat faizi (brüt) %35,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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Ağustosta en çok kazandıran yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu
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