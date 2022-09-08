Ağustosta en çok kazandıran yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde %15,02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %0,68 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %26,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,62 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.