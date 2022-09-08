ABD’de enflasyonun frenlenmesi için yüzde 7,5 işsizlik oranına ihtiyaç olabilir

Fed yetkilileri Haziran ayında ortaya koydukları medyan projeksiyonda işsizlik oranının 2024'te yüzde 4,1 olacağını tahmin etmişlerdi. Ağustos ayında ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,7 olmuştu.

"DAHA YÜKSEK İŞSİZLİĞE VE ÖNEMLİ BİR EKONOMİK YAVAŞLAMAYA SAHİP OLACAĞIZ"

Brookings Enstitüsü'nün düzenlediği konferansta John Hopkins Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Laurence Ball tarafından dağıtılan raporda, "Fed projeksiyonlarında öngörülen küçük işsizlik artışı yüksek enflasyonu geri getirmek için yeterli olmayacak. Ya enflasyon önemli oranda yüksek kalacak veya biz daha yüksek işsizliğe ve önemli bir ekonomik yavaşlamaya sahip olacağız" ifadelerine yer verildi.

IMF ekonomistleri Daniel Leigh ve Prachi Mishra'nın da yazarları arasında olduğu rapor, farklı işsizlik oranlarında enflasyonun nasıl davranabileceğini değerlendirdi ve enflasyonu "güçlü şekilde" kontrol almanın "işsizlikte acılı ve uzun süreli artış" içerdiği sonucuna vardı.