2008 krizini bilen yatırımcıdan hisse senetleri için ’Dip’ yorumu

2008 konut piyasası krizini öngörmesi ile tanınan ve "Big Short" filminde Christian Bale tarafından canlandırılan Scion Asset Management Kurucusu Michael Burry'ye göre, hisse senedi piyasalarında henüz dip görülmedi.

Burry, Twitter paylaşımında özel amaçlı satın alma şirketlerini izleyen ve yakın zamanda kapanan iki Borsa yatırım fonuna işaret etti.

Burry ayrı bir paylaşımda, kripto para birimleri, fenomen hisseleri ve SPAC'lerde çöküş yaşandığının altını çizerek, bu yılki hareketleri 2000 ve 2008 ile ilişkilendirdi.

Interactive Brokers Group Inc. Kurucusu, milyarder yatırımcı Thomas Peterffy de ABD hisse senetlerinin Fed'in faiz oranlarını uzun süre yüksek tutmaya itecek yüksek enflasyon baskılarını hesaba katacak kadar düşmediğini belirtti.

Peterffy, yeniden yükselişin başlaması için S&P 500'ün Çarşamba günkü seviyelerinden yüzde 16 düşmesi gerektiğini öngördü. Öte yandan BofA müşterileri geçen hafta ABD hisse senetlerinde 1,9 milyar dolar satış gerçekleştirdi. Bu, Haziran'dan bu yana en büyük çıkışa işaret etti.