Piyasalardaki zayıf talep petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu

ÇİN'DEKİ KOVİD-19 TEDBİRLERİ, PİYASALARDA ZAYIF TALEP BEKLENTİLERİNE NEDEN OLDU

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de yeniden alınan Kovid-19 tedbirleri, piyasalarda zayıf talep beklentilerine neden oldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirdi. Bu durum, alımların azalmasına neden olarak, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ekimde günlük 100 bin varil üretim kesintisine gitme kararı piyasalar üzerinde etkili oluyor.

Piyasa oyuncuları tarafından "sembolik bir düşüş" olarak algılanan bu karar sonrası arz daralmasına ilişkin endişeler yerini, uygulama zorlukları nedeniyle gerçekleşecek kesintinin bu seviyenin de altında kalacağına dair beklentilere bıraktı.