Dolar endeksi FED’in agresif artırım beklentileriyle güçleniyor

BOJ PARA POLİTİKASINDA İSTİKRARI SÜRDÜRECEK

Analistler, BOJ'un Japon Yenine destek olmak için para politikasını değiştirmeyeceğini ve bunun yendeki değer kaybının önüne geçilmesinin kolay olmayacağı anlamına geldiğini belirtiyorlar.

Okasan Securities analisti Rikiya Takebe de ABD Dolarının 145 yen seviyesini test edebileceğine inanan ekonomistler arasında yer alırken, 145 seviyesinde yenin bir miktar destek bulabileceğini savundu.