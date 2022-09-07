Deutsche Bank CEO’su Sweing: Resesyon artık engellenemez

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, Alman ekonomisi için resesyonun artık engellenemez olduğunu ifade etti. Sewing, Avrupa bankalarının ABD ile rekabet edebilmeleri için de doğru şartların oluşturulması gerektiğini ifade etti. Deutsche Bank CEO'su, Almanya'nın yüzleşmesi gereken bir konu olduğunu da söyledi, Çin ve Rusya politikasına dikkat çekti.