ABD’de dış ticaret açığı 9 ayın en düşük seviyesinde

TİCARET AÇIĞI MEKSİKA İLE ARTTI, AB VE ÇİN İLE AZALDI

ABD'nin Meksika ile arasındaki ticaret açığı bu dönemde artış gösterirken, Avrupa Birliği (AB) ve Çin ile olan ticaret açığı azaldı.

Ülkenin Meksika ile ticaret açığı, temmuzda bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 21 artarak 11,7 milyar dolara çıktı. ABD'nin Meksika'ya ihracatı bu dönemde 27,6 milyar dolara gerilerken, ülkeden yapılan ithalat 39,3 milyar dolara çıktı.

ABD'nin AB ile arasındaki ticaret açığı ise temmuzda yüzde 32 azalarak 11,9 milyar dolara ve Çin ile arasındaki ticaret açığı yüzde 11 azalışla 33 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Vietnam (10 milyar dolar), Kanada (8,7 milyar dolar), Japonya (5,5 milyar dolar), Almanya (5,1 milyar dolar), Tayvan (4,6 milyar dolar), İrlanda (4,2 milyar dolar), Hindistan (3,7 milyar dolar), Güney Kore (3,6 milyar dolar), Malezya (2,9 milyar dolar), İtalya (2,3 milyar dolar), Suudi Arabistan (1,3 milyar dolar), Fransa (800 milyon dolar) ve İsrail (600 milyon dolar) yer aldı.

Analistler, dış ticaret açığında yaşanan keskin daralmanın ticaretin üçüncü çeyrekte gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) katkıda bulunmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.