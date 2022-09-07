AB, Ukrayna’ya finansal yardım paketinden 5 milyar avro gönderecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamada, Rusya ile savaşan Ukrayna için daha önce açıklanan 9 milyar avroluk makro finansal kredi paketinin ikinci bölümünün gönderilmesini öngören teklifin hazırlandığı bildirildi.

Ağustos başında paketten 1 milyar avronun ödendiği hatırlatılarak 5 milyar avroluk dilimin de yakında Ukrayna'ya gönderileceği kaydedildi.

KALAN 3 MİLYAR AVRO İSE EN KISA SÜREDE GÖNDERİLECEK

Kalan 3 milyar avronun ise mümkün olan en kısa sürede Ukrayna'ya sağlanacağı aktarıldı.

AB, Ukrayna'ya yardım amacıyla 9 milyar avroluk makro finansal yardım paketini 18 Mayıs'ta açıklamış, paket 23-24 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde onaylanmıştı.