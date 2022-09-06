Savaşın yön verdiği rotalar: LNG’nin istikameti Avrupa

Finansal piyasa verileri ve altyapı sunucusu Refinitiv'den edindiği verilere göre, Avrupa'nın LNG ithalatı bu yıl haziran-ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 86 artış gösterdi.

Özellikle Ukrayna-Rusya savaşından sonra ortaya çıkan enerji krizi nedeniyle gelecek kış "karanlıkta kalma" korkusu yaşayan Avrupa ülkeleri, yüksek fiyatlara rağmen daha fazla LNG alıyor.

Verilere göre, Avrupa'nın bu yılın haziran-ağustos döneminde ithal ettiği LNG miktarı geçen yıla göre yüzde 86 arttı.

Avrupa ülkeleri geçen yılın haziran-ağustos döneminde yaklaşık 21 milyar metreküp LNG ithal etmişti. Bu yılın aynı döneminde ise bu rakam 39,14 milyar metreküp olarak kaydedildi.

Avrupa'nın LNG ithalatı geçen yıl toplam 71 milyar metreküpken bu yılın 8 ayında 116 milyar metreküpe yükseldi.